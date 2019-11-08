「彰化300．古城解謎小旅行」安排有專業導覽解說。（吳敏菁攝）

彰化市內曾有哪四座城門？開化寺為何有「開彰第一寺院」的美譽？彰化建縣即將滿300年，縣城所在地彰化市，迎接歷史性盛事，自30日起，分6梯次共同舉辦「彰化300‧古城解謎小旅行」在專業導覽解說帶領下，了解彰化城發展故事、手作體驗、品嘗小吃美食。

彰化市長林世賢表示，清朝初年，彰化經由漢人開墾拓展形成「半線莊」，1723年正式設立彰化縣，轉眼間，再過4年，就是彰化建縣滿300年的大日子，對縣城所在地的彰化市意義重大，特別策劃活動來慶祝。

遊程分3個主題，11月30日、12月1日的主題為「彰化的移民廟宇信仰」，探訪威惠宮、鎮安宮、白龍庵與定光佛廟等4座寺和移民有關的寺廟；12月7、8日主題為「廟宇建築與彩繪」，將走讀欣賞南瑤宮與元清觀的宮廟建築之美；12月14、15日主題為「彰化城內的信仰圈」，跟著導覽解說員，遍遊和彰化城開發有關的多座古蹟與景點

。

市長林世賢強調，每梯次遊程都安排專業導覽解說，探索廟宇古蹟的同時，也品嘗肉圓等特色小吃，並依不同主題安排體驗手作娃娃、防蚊包、清水模盆栽，並赴「春秋美術社」參觀。

(中時 )