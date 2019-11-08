民進黨主席卓榮泰8日中午在立委陳亭妃的陪同下，前往台南市議會拜會無黨籍議長郭信良，雙方閉門密談將近2小時，被外界懷疑是為了溝通「蔡賴配」。會後，卓榮泰否認，並表示，「蔡賴配不是我可以談的事情」，強調蔡英文總統會在最適當的時間推出最適當組合，希望得到大家共同的支持。

去年底台南市議長選舉前夕，郭信良宣布退出民進黨，並以無黨籍身分當選議長，之後就被民進黨開除黨籍。但因與蔡英文總統私交甚篤，此次選舉郭信良仍受邀擔任蔡英文台南市後援總會長。

不過，日前傳出「蔡賴配」後，郭信良表示需要一段時間調適，「至於適應不適應得了，就不得而知」，因此卓榮泰此行被視為是為了溝通「蔡賴配」。

對此，郭信良指出，會中都在泡茶、抒發心聲；他雖曾問卓榮泰是否真的是「蔡賴配」，但卓僅回「這是總統職權」，總統會在最適當的時機推出最佳的組合，希望能得到大家共同的支持。

據了解，郭信良除在會中向卓榮泰表達，他對民進黨全力付出，卻落得被開除黨籍的下場，但即使退出民進黨，沒有人仍像他還這麼支持民進黨外，更強調，「是黨不要他，不是他不要黨」，請卓榮泰明察秋毫，卓也表示理解。

(中時 )