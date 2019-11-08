張鐵林認為陳志朋本質沒有變。（圖／翻攝自秒拍）

「小帥虎」陳志朋當年在《還珠格格》中飾演「爾泰」一角，2年前他發行新曲《千面》，但前衛、奇裝異服的造型被批評走鐘，還有人罵他是人妖，當時陳志朋高EQ面對。最近「皇阿瑪」張鐵林在節目中透露近年跟陳志朋仍有聯繫，直說陳志朋台上台下其實是兩個人，「下來後還是很樸素，還是原來那個人」，一席話暖哭網友。

張鐵林最近受邀上《幸福三重奏》擔任嘉賓，和「女兒」林心如久別重逢，兩人聊到還有跟「還珠幫」的誰聯絡，林心如說蘇有朋前陣子有回台灣，兩人比較常碰面，至於陳志朋，林心如坦言已沒聯絡，張鐵林則說和陳志朋見過兩次面，稱讚對方很可愛，沒什麼變。

張鐵林說以前沒想過陳志朋會喜歡這麼前衛的造型，林心如則說可能他內心本來就有這個魂存在，張鐵林補充：「志朋，除了在台上比較時尚以外，下來還是那樣樸素，還是原來那個人，但台上是另一個人」，讓林心如露出燦笑，而陳志朋過去面對負評，也曾大方回應：「每個人都不一樣，不可能都理解我。」

對於張鐵林給陳志朋的評語，網友回應：「為了生活，娛樂圈就是這麼病態，正常人沒人理你」、「覺得陳挺好的，每個人生活方式不同而已」、「我覺得陳志朋聽到的話，心裡應該很溫暖，世人大多都嘲諷他，原來還有人是不一樣的」、「也許是他喜歡那個風格，也許是生活所迫，哎，他又沒做錯什麼」、「皇阿瑪不愧是皇阿瑪」。

(中時電子報)