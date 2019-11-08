李佳歡（Kar Fun）8日推出首張個人專輯《開放世界》，新歌〈口語化〉創作背景，是今年李佳歡和遠距離初戀分手後，在製作人游政豪邀請下，藉由創作消化情傷，而姊姊李佳薇得知後也詢問是否可以加入創作，李佳歡開心說：「這不但是我們姐妹的一首合作曲，更是姊姊佳薇第一次寫歌喔！」感謝姊姊把第一次給了她。

今年剛和初戀分手的李佳歡，藉由創作新歌〈口語化〉消化情傷。（游手好弦娛樂提供）

李佳歡新歌〈口語化〉和姊姊李佳薇一同創作，她開心說「這不但是我們姐妹的一首合作曲，更是姊姊第一次寫歌」。（游手好弦娛樂提供）

李佳歡母胎單身24年，來台1年期間和小學同學燃起愛火，談了一場遠距離戀愛，最後仍然分手收場。〈口語化〉歌詞由曾寫過蔡健雅〈達爾文〉、〈雙棲動物〉的小寒所寫，以「口語化」的方式，訴說隨著時間的流逝，當「愛」變成沒有感情、口語化的的敷衍，彼此已沒有火花，到底應該離開或繼續的心境。李佳歡錄唱時，本試著抽離情緒專注詮釋，但歌詞卻一秒將帶她回戀情的過往，她決定用最直接感覺來錄唱，數度淚崩令同事好心疼。

李佳歡新歌〈口語化〉邀請同門張孟權合作拍攝。（游手好弦娛樂提供）

〈口語化〉由游政豪特地前往東京Sony Studio實際錄製大編制弦樂，由日本首席錄音師松尾順二（Junji Matsuo）親自操刀。在〈口語化〉MV中，李佳歡擔綱弱視女主角，從未演過戲的李佳歡，原擔心無法揣摩角色，沒想到一到拍攝現場立刻入戲，將無神、失落、楚楚可憐情緒豐富表現，也邀請同門張孟權合作拍攝。〈口語化〉MV8日同步上線，李佳歡12月1日於三創5樓Clapper Studio舉辦《赴約李佳歡 開放世界》新歌演唱會，11月9日中午12點正式開賣，購票請洽「KKTIX」及全台全家便利商店。

(中時 )