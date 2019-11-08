玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）昨天譴責一群反對派暴民攻擊女性市長的行為，他們強行剪去這名市長的頭髮，用紅色油漆潑她，還逼她赤腳走在街上。

莫拉萊斯在10月20日的總統大選中獲得連任，但計票過程一度中斷，部分人民質疑舞弊，選後出現街頭抗議及暴力，演變為全國性政治危機。

6日，在中部城市柯加邦巴（Cochabamba）市中心一場支持政府陣營與反對派之間的衝突中，一名20歲學生喪命，是選後出現抗議浪潮以來的第3名死者。

法新社報導，柯加邦巴附近的賓托市（Vinto），有反對派群眾攻擊市政府總部，把市長阿爾斯（Patricia Arce）拖到街上，然後放火燒建物。

從電視畫面中，可以看到阿爾斯在地上，頭髮被剪，身上滿是紅色油漆，暴民們拖著她，強迫她赤腳走在街上，後來警察騎著摩托車趕來救她。

執政的社會主義運動黨（MAS）要求警方把行兇者送辦。阿爾斯是黨員。

阿爾斯的辦公室告訴當地媒體，她目前在從磨難恢復的狀態中。

莫拉萊斯昨天在推特（Twitter）發文表示，阿爾斯「只因表達及捍衛她對最貧窮人群的理想及原則，就被殘酷地挾持」。

玻利維亞副總統賈西亞（Alvaro Garcia）也表示：「對這群人來說，身為女性是罪，出身卑微是罪，穿裙子也是罪。」

他還說：「這類事件在玻利維亞的民主中前所未見。攻擊女性，因種族地位對人施暴，這就叫做法西斯主義；玻利維亞正面對法西斯浪潮。」

(中央社)