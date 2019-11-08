澳洲東部各地爆發數十起叢林大火，部分地區火勢今天失控，阻斷居民逃生道路，並造成連結澳洲東岸大城的主要高速公路部分路段被迫封閉。

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）鄉間冒出90多起大火，延燒數萬公頃土地，其中50起火勢仍未受控制。

新南威爾斯省鄉村消防局（Rural Fire Service）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們處於未知領域，從未見過如此多起大火同時處於緊急警報狀態。」

澳洲當局表示，由於大火突破圍堵線，造成連接雪梨和布里斯本的太平洋高速公路（Pacific Highway）2個路段被迫封閉。

當局針對14處大火發布緊急警報，呼籲立即撤離。部分地區居民甚至被告知「撤離已太遲，直接找地方避難」。

澳洲常見叢林大火，而近期因旱期拖長、風勢強勁、濕度低且氣溫高，造成東澳地區宛如火藥庫般危險。費茲西蒙斯表示：「情勢非常有利起火，一觸即發且充滿危險。」

澳洲今夏預測將出現創紀錄高溫，各方已準備應付叢林大火季火災頻傳。

(中央社)