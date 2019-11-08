義守大學榮譽校長、電子工程學系特聘講座教授傅勝利，30多年來無間斷參與日本國際電子封裝大會，扮演兩國重要橋樑，亦積極提攜後進，榮獲頒授「ICEP傑出貢獻獎」，該榮譽為自1980年ICEP創會以來第一人，更是義大電子系之光。

參與日本ICEP超過30餘年的傅勝利教授指出，當年他時任國際電子與電機工程學會台北分會會長及國際微電子暨封裝學會台灣分會會長，同時承接舉辦IMPACT國際會議活動，有機會接觸參與ICEP電子相關領域專家學者，興起搭建台、日學術研究友好橋樑的志願。

傅勝利說，多年來，除了自己每次訪日都收穫良多，更欣見台灣不斷有年輕學子及工程師投入，這次榮獲ICEP頒贈「傑出貢獻獎」，很感謝學會肯定，他也鼓勵年輕人走出去，發表研究成果，不僅是自我肯定，更應具備國際競合的雄心。

傅勝利是義大創校校長，在任時間長達21年，也是義大電子系創系元老，傅教授強調，電子產業可視為台灣經濟重要發展，投身電子產業可作為終身志業，而義大無論在師資網羅、目標設定上皆具前瞻眼光，研究設備先進完善，師生研發潛能無窮，但是競爭者越來越多，因此亟需不斷激勵自己，吸收新知，掌握全球脈動。

(中時 )