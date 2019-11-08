為提供熱愛餐飲製作高中職生技術交流平台，正修科技大學餐飲管理系今天首度舉辦全國富味鄉技藝競賽交流會，來自北、中、南27校31位高中職選手進行廚藝競賽，經過一番競技後成績揭曉，由中山工商黃楨媚及同德家商林湘芸分別摘下中餐及烘焙第一名。

全國富味鄉技藝競賽交流會全國中餐、烘焙好手齊聚一堂，賽事分中餐及烘焙兩組，中餐組指定菜色為麻油魚片，烘焙組則為戚風蛋糕，規定都要加入富味香芝麻產品，校長龔瑞璋表示，餐飲服務一定要和業界結合，透過經驗交流，技術更精進。

磨刀霍霍的中餐組選手得知要料理麻油魚片後，只見參賽選手先處理魚片，滾上太白粉後再油炒，連魚頭也進行處理，再佐以蔬菜增添色澤，成為一道道令人垂涎三尺的美味佳餚。

烘焙組選手則先將蛋白與蛋黃分離，各打成黏稠的蛋汁後，再放入烤箱，評審老師說，製作「戚風蛋糕」將蛋白與蛋黃分離最能測得出選手技巧。

比賽成績揭曉，中餐組第一名為中山工商黃楨媚、第二名高餐大中潘逸展、第三名中山工商陳琦聖、最佳創意南英工商黃彥謀；烘焙組第一名同德家商林湘芸、第二名光華高中許培葦、第三名水里商工鐘煒程、最佳創意高苑工商張信秀。

(中時 )