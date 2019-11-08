◎台中3屍案 狠男連親骨肉都不放過

台中市母子3人陳屍套房，台中市警方今天中午在彰化一間網咖逮捕陳女同居陳姓男友，坦承感情糾紛，情緒失控悶死3人，雙胞胎是他和陳女愛的結晶，29歲陳姓少婦之前也有過一段婚姻，老大、老二目前和前夫住在南投，2018年產下雙胞胎，戶籍登記在彰化縣，領有未就業育兒津貼，共7000元。

◎又有藥品回收！降血糖藥主成分不足下架

又有藥品回收！第2型糖尿病患用藥「優生」速克糖錠2毫克，因主成分不足，衛生單位要求2個月內完成回收，否則可處20萬至500萬元的罰鍰。藥師表示，該款藥市佔率不高，替代藥品多，民眾可前往藥局更換同成分、同劑量、不同廠牌的降血糖藥。

◎司機員違反SOP 台鐵旅客下車慘摔

台鐵101次自強號今日上午8時37分停靠高雄鳳山站時，旅客在下車過程中，列車竟突然啟動往前開，4名旅客因此摔傷。台鐵初步認定，司機員違反SOP，沒有確認即開動列車，運安處已介入調查。

◎3成國人健康識能不足！AI教你正確減重

根據統計，我國近3成民眾健康識能不足。曾有曾有民眾選擇餓肚子減重，卻徒勞無功，亦有有糖尿病患以為多吃水果沒關係，卻因糖分攝取過量，暴露在脂肪肝的風險中。有鑑於肥胖是許多慢性病的元凶，義大醫院開發出AI機器人，教導民眾透過飲食、運動等方式，正確控制體重。

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