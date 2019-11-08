司法記者與網路8日流傳1封署名《台灣新竹地方檢查署》的新聞稿，指有關本署偵辦國立清華大學與新竹教育大學合併案件，內容更指已約談多位被告，近日將結案公告，結果新竹地檢署根本查無此事，證實是「假訊息」，由於署名新竹地檢情結重大，竹檢已分案偵辦中。

據了解，這封「新聞稿」被發至多家新聞媒體，且內容涉及已結親3年的清大與竹教大，還指約談了多位校內重要人士，而此署名新竹地方檢察署的新聞稿並非循一般竹檢的新聞發布程序發給線上記者，記者持懷疑態度立即向竹檢查證，還嚇了請事假中的竹檢發言人一跳。

此新聞稿指稱清大與竹教大合併案件有涉及不法，並由檢察官張瑞玲偵查3年，而署名的「連絡人」正是新竹地檢署發言人、主任檢察官陳玉華，檢察官張瑞玲也確有其人，文中被提及人物，也以嚴守個資法的專業寫法某OO代替，與竹檢正式新聞稿幾乎相同，上頭更有法務部徽章，讓人真假難辨。

竹檢獲知後立即調查，結果張瑞玲根本從未偵辦過此案件，整個竹檢上下也都沒有此案，立即證實為「假訊息」並加以澄清。

但其刻意模仿「製造」的假新聞稿已對清大與竹檢造成重大的名譽傷害，不僅清大已委請律師提告外，竹檢更分案偵辦，要將惡意偽造文書之人繩之以法，並追查其動機。

(中時 )