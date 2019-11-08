F-22與F-35戰機

從12月起，美國空軍每4個月就會在真實狀況下，試用網路新技術。在下個月展開的初步實驗中，將採取3個關鍵步驟，以期未來能達到串連4大軍種，還有陸、海、空，太空與網路等5個領域，將它們全面納入指揮與控制網的目標。

據《突發防務》（Breaking Defense）網7日報導，這些關鍵步驟包括︰1.嘗試軍機與地面部隊分享資訊的新方式；2.共享雲端共同作戰圖像，追蹤友軍的位置，並不斷更新圖像，顯示他們所在的地點。而第3，也是最引人關注的，就是試用終於能讓F-35 與F-22隱形戰機分享數據，但不會洩漏它們行蹤的通訊鏈。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室國家安全分析主管鄧勒普（Preston Dunlap）說，他很喜歡F-22/F-35的實驗，因為這問題人人都知道，但都認為很難辦到。鄧勒普表示，他想證明團隊真正能辦到很難的事。

而這之所以困難，是由於隱形戰機最重要的就是躲避敵人偵測，因此F-22與F-35在作戰時，寧可不使用傳統的無線電來通訊，以免敵人能輕易截聽。也因此，它們用的是所謂的低偵測率/低偵測率（LPD/LPI）通信，然而問題在於，它們各彈各的調，用的是不同頻率，彼此不相容的軟體。

(中時電子報)