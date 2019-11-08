申請退黨遭停權1年半的台南市議員吳通龍涉嫌在擔任台南市第一屆市議員期間，利用2名朋友人頭貪汙助理費，台南地院8日一審重判3年10個月，趙姓妻子視為共犯判2年徒刑，認定貪汙所得從170多萬降為2萬，吳通龍認判決不公，收到判決書後會上訴。

原為民進黨台南市議員的吳通龍，2年前遭台南地檢署與調查局聯手查獲他涉嫌貪汙助理費，指他在擔任第1屆市議員期間，找來梁姓友人與林姓員工當助理人頭，向台南市議員申請助理補助費，低薪聘請兩人，卻浮報公費助理薪資，從中牟利。

檢警當時認定他詐取170多萬公費補助費，依據貪汙治罪條例偵辦，吳被諭令20萬元交保，後來將170多萬元詐領所得全數繳回。今年5月底，吳通龍夫婦與梁、林兩名助理仍同遭檢方依照貪汙罪起訴。

台南地院8日宣判，吳通龍夫婦涉嫌將1名賴姓助理的工資實給每月3萬，卻向台南市議會浮報每月4萬，聘用2個月期間共貪汙2萬元，依照貪汙罪嫌重判吳通龍3年10個月，褫奪公權3年，趙姓妻子視為共犯，重判2年，褫奪公權2年，全案可上訴。

梁姓友人與林姓員工皆判無罪，台南地院表示，審理期間，林證稱有領到實際工資，梁則同意提供部分薪資給吳通龍使用，兩人無從認定涉及利用職務詐取財物罪嫌，是獲判無罪理由。

吳通龍8日聽到宣判結果，認為不合理、不公平，收到判決書後會上訴。

(中時 )