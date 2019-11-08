庶民集資挺韓！8日在高雄前鎮區懸掛「全台最大面」韓國瑜競選布條。（柯宗緯攝）

庶民集資挺韓！8日在高雄前鎮區懸掛「全台最大面」韓國瑜競選布條。（柯宗緯攝）

庶民集資挺韓！國民黨總統參選人韓國瑜近日深陷「豪宅風暴」，鋼鐵韓粉不捨之虞，也極力幫韓爭取曝光，共同集資韓國瑜競選形象廣告，8日下午在前鎮區瑞祥街、二聖路口掛上6樓高布條，號稱「全國最大面」，誓言2020下架民進黨。韓粉見到大型看板也忍不住驚呼「Wow！好大」。

超級韓粉、冷氣行老闆吳盛國表示，最近韓粉集資約10多萬，製作5面韓國瑜競選廣告布條、看板，懸掛地點都是挺韓的地主、屋主無償提供，但有些低調不願曝光。

吳盛國也談到，近日高雄街頭蔡英文總統的競選看板增多，他酸說「人家有錢啊」，市長沒錢，庶民也沒有那麼多錢掛在三角窗，或熱門的街頭，只能尋找共同理念的韓家軍，一起宣揚「台灣安全，人民有錢」理念。

另名發起人蔣老師表示，韓家君跟鋼鐵韓粉非常團結，所有的人都是出錢出力、不出名，現在哪裡有活動就往哪裡去，除了近來的大型廣告外，還有日前在公車站牌的廣告，要加強韓國瑜的曝光度。

蔣老師也炮轟民進黨政府，連日來窮追猛打「豪宅案」，這個政黨執政黨根本不會執政，只會抹黑造謠來騙選票，令人相當厭惡；他預計15至21日遠赴英國倫敦演講，順便向僑胞拉票，希望僑界回台投票。

今上百位韓粉身穿國旗裝、手持國旗，現身力挺該活動，也有韓家軍開臉書直播，國民黨立委參選人陳麗娜也到場支持，她表示，人民希望能夠實踐「台灣安全，人民有錢」這個願景，因此希望力挺韓入主總統府。

(中時 )