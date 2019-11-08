高市青年家具街搶搭懸日話題，將於11日起一連4天舉辦攝影大賽。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

懸日美景再現！高雄青年家具街已成熱門懸日賞景地點，11日起一連4天舉辦「青年家具生活節」，舉辦攝影大賽，首獎祭出1萬元家具禮券，盼吸引人潮刺激買氣，另商圈店家也推出期間限定優惠商品，邀請民眾欣賞落日餘暉美景。

高雄市青年家具街理事長麥訓嘉指出，一年二度懸日特景，在巧妙的251度角、青年一路上灑下自然調色的光線與景色，在忙碌都市人生中為人們生活增添色彩，場景媲美紐約「曼哈頓懸日」奇景，吸引不少攝影愛好者前來捕捉。

麥訓嘉表示，為讓高雄青年家具街商圈與懸日美景留下美好記憶，特別舉辦4天影像攝影比賽，「青年家具生活節」也結合商圈店家提出豐富限定優惠商品及鼓勵攝影同好捕捉懸日風景，觀賞夕陽餘暉灑滿的街道。

麥訓嘉說明，攝影比賽主題為「高雄懸日」以懸日、街區生活、在地特色為主，凡青年家具街商圈內青年一路上（中山二路至民權一路段）各項自然景觀、人文風情、建築設施等能與懸日產生動態連結的畫面、景象皆可。

麥訓嘉說，歡迎民眾來商圈內看家具、賞懸日，活動期間至年底民眾使用行動支付也享有高回饋，新型態的互動行銷模式，吸引消費者來搶優惠並帶動商圈買氣。青年路日落時間，除11日當天傍晚5時17分外，12至14日預估5時16分，提醒民眾提前30分到場卡位。

(中時 )