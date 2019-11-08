醜聞纏身的西班牙知名男高音多明哥（Placido Domingo）今天宣布，由於計畫的「複雜性」，他將退出一場2020東京奧運文化活動。歌劇巨星多明哥面臨多項性騷擾指控。

法新社報導，多明哥沒有在東京奧運主辦單位發布的聲明中，提到他矢口否認的性騷擾指控。

多明哥說：「經過周全考慮後，由於計畫的複雜性，我已決定不參加融合日本傳統歌舞伎和歌劇的活動。」

多明哥稱讚，這場預計於2020年4月登場的表演是「很好的文化倡議」，能「在同個舞台結合兩種文化，與奧林匹克精神完美契合」。

奧運主辦單位表示，多明哥經過「周全考慮」和「相互協商」後，決定退出活動。

多明哥已退出他在紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）的所有演出，並辭去洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）總監一職，這實際上終結了多明哥在美國的事業。

目前有20名女性指控，被多明哥強吻、撫摸或上下其手，事發時間至少可追溯至1980年代。

(中央社)