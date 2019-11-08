第一階段協議將包含取消部份加徵關稅

美中雙方目前還未敲定習川會晤簽署第一階段貿易協定的地點，協議文本仍在進行最後磋商。不過，專家們認為，鑑於美中兩國的政治和經濟情況，第一階段的協定其實並不重要，因為它不會減少美國對中國大陸的壓力，尤其是在美國大選期間，因此美中之間的貿易衝突還會繼續。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平對《美國之音》表示，美中貿易摩擦是一個長期的過程。從這個意義上來看，第一階段的協議其實不重要。「即使有一個交易，也不會降低美方對中方的壓力。這個會長期持續。所以有交易也只能說是一個階段性的和解。」

前美國財政部長薩默斯在接受美國CNBC電視台採訪時表示，他支持美中兩國簽署第一階段的協定，有個協定總比沒有好。但是他不認為這個協議具有很大的重要性，因為即使有了這個協議，兩國之間仍然有很多的緊張和不確定性，影響全球經濟增長的那些深層次的大問題依然存在。他說，認為協議簽字後就能解決經濟問題完全是自欺欺人。

川普總統的貿易顧問納瓦羅也對《美國之音》表示，美中貿易談判的最終目的是結束中國對美國經濟的結構性攻擊，美國將通過三個階段的協議來解決這些問題。

彼得森世界經濟研究所的高級研究員肖特(Jeffrey Schott)說，簽署了第一階段的協定，美中貿易摩擦還是會持續下去，很多已經加徵的關稅也會維持，因為在很多方面，這些行動都有美國國內的政治目標。隨著選舉日期接近，與中國大陸達成的協議都會遭到越來越多的批評，讓問題變得更加尖銳、更難處理。

安信證券首席經濟學家高善文認為，美中兩國可以通過一個更加務實和漸進的手法，先解決比較容易的部分。在他看來，中國大陸希望藉由簽署這個貿易協定來改善與美國的關係。

(中時電子報)