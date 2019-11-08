中市光復路一處出租套房，一母兩名雙胞胎男嬰陳屍在棉被裡，警方今天上午在彰化一家網咖找到死者的同居男友陳男，他坦承犯行殺死母子三人，警方將陳嫌帶回偵訊，訊後將以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，三屍案的死者陳女，從小就離開親生父母被送養，成為一名養女。當時養父母對她還算疼愛，但養父後來在她還小的時候就因車禍過世。她長大後很快的就在21歲結婚，沒有享受到多少青春的時光就嫁人，結婚也沒讓她更加幸福，反而是不幸的開始。陳女婚後很快的就產下一名身心障礙的女兒，隔年也生下一名男嬰，而她的丈夫是一名會對家人使用暴力的人，她在女兒8歲的時候離婚。這名田姓前夫在民國104年、106年則分別因兒少保護、家暴問題，遭通報南投縣政府社會及勞動處。

陳女搬到台中市工作生活後，以為是新生活的開始，沒想到又遇人不淑。29歲的她從事傳播工作，2017年前跟前夫離異後，就和男友陳姓男子交往並同居，並在同年產下一對雙胞胎男嬰，上月才搬到台中市中區光復路上的出租套房。沒想到，男友就懷疑死者與人搞曖昧，就在3日晚間兩人爆發激烈口角，陳男一時情緒失控，痛下殺手結束陳女淒涼的一生，連帶兩人所生的一對可愛的雙胞胎男嬰也一併悶殺。

(中時電子報)