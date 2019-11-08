桃園市立陽明高中校長宋慶瑋到桃園市議會備詢。（甘嘉雯攝）

桃園市立陽明高中校長宋慶瑋（右）到桃園市議會備詢。（甘嘉雯攝）

桃園市立陽明高中校長宋慶瑋爭議延燒到市議會，在市議員劉茂群要求下到議事堂備詢，對於多項爭議他全盤否認，教育局長高安邦表示，宋對於校長遴選結果發言、媒體投書內容等項目有瑕疵，會召開考評會，另外宋是否適任繼續留在陽明？則會召開校長遴選會議，市長鄭文燦表示，此為重大事件，師生會站出來抗議，代表已發生一段時間，不應造成對立。

「師生、家長因不滿校長宋慶瑋作風，已透過各種管道，向教育局陳情4、50次」，劉茂群說，11月1日校慶當天，數百名師生抗議，要求撤換校長，引發軒然大波，據她了解，洋洋灑灑列出遴選資格，及任職校長年餘以來的種種爭議，要不是投訴無門，忍無可忍，不得已才會走上抗議之途。

教育局長高安邦表示，宋慶瑋遴選資格，完全沒有問題，否認擺爛，而且接獲陳情都有積極處理，對於師生、家長的指控，教育局已完成初步調查，「宋校長有些缺失，也有程序上的瑕疵」。

劉茂群根據師生陳情，將行政管理領導風格的爭議事件，一一詢問，包括行政裁量掛嘴邊，恫嚇公務員，運用職權威勢，不當考核教師，好大喜功，舞唱會經費支援跳票，消極教務行政資源分配，無法督導教學進行，無法帶領行政團隊，代理教師羔羊上場著重經營自身形象，校務運作無甚用心等。

宋慶瑋站在報告台上，面露無奈逐一解釋，同時為自己辯護，強調所作所為符合法令規定，但他會坦然面對、虛心改進，也認為制度上的確有一些問題存在。

鄭文燦表示，校園不應該存在對立，據他了解，宋校長資格沒問題，但其他部分，則交由委員會來處理。

(中時 )