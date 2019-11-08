嘉義市紅瓦厝重慶一街住戶盼拓寬並整修道路，但此路地屬嘉義縣。（嘉義市議員蔡文旭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市紅瓦厝重慶一街 、二街有交通瓶頸。（嘉義市議員蔡文旭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市紅瓦厝去年823豪雨成災，周邊道路交通動線也卡卡，居民苦不堪言，議員蔡文旭8日督促市府拓寬聯外道路，市府工務處副處長黃振鋒表示，重慶一街12米計畫道路將由6米拓寬為12米，但屬於嘉義縣的路段暫時無法拓寬。

蔡文旭說，紅瓦厝現有661戶2085人，交通瓶頸主要在重慶一街與重慶二街一帶，重慶一街忽寬忽窄，又有鋼鐵水溝蓋產生的噪音，長期困擾居民，市府計畫拓寬重慶一街，但拓寬路段約僅188米，招標3次都流標，且另有一部分路段的路地屬於嘉義縣，希望縣市政府一起合作來解決，此外，重慶二街應打通以銜接南京路聯外道路。

黃振鋒說，重慶一街12米計畫道路拓寬工程，預計拓寬世賢路三段至縣市交界處，約188米，從目前6米拓寬為12米，預算經費907萬8000元，今年9月8日上網公告招標，因沒有廠商投標而流標3次，預算改為918萬元，近期再次招標。

黃振鋒說，重慶一街有一部分路段的路地屬於嘉義縣，曾透過區域治理平台與嘉縣府溝通協調，目前尚沒有突破性的進展。

都市發展處長顏聰玲表示，「重慶二街打通到南京路」案涉及農地變更使用為路地，已通過嘉義市都委會審查，送內政部都委會第2次通盤檢討屢遭退回修正，今年6月間又被退回，再調整將再送審。

(中時 )