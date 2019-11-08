〈藍蝦湯與聖維克多彩繪鮮魚片〉清澈蝦湯是用大量火燒蝦等鮮甜度高的蝦子，超過8小時的時間小火慢煮，徹底過濾至清澈後，於出餐前浸泡蒜頭、蝶豆花、檸檬香茅等香草3至5分鐘，讓濃郁的蝦湯帶有繽紛氣味，同時展現夢幻般的藍色。（Thomas Chien提供／柯宗緯高雄傳真）

〈珍奇海味集錦〉 主廚試圖詮釋的是海底世界的靜謐。他以白花椰菜泥做底，上面鋪滿煙燻魚片、生魚片、烏魚子和魚子醬，做成美麗的礁岩形狀。除了盤上彩繪的珊瑚，搭配的乳白色泡泡醬汁，是把魚肉以真空低溫蒸8小時才取得的少少魚汁，經煙燻等處理後打成泡沫，濃郁奢華的鮮味藏在輕盈的空氣感中。（Thomas Chien提供／柯宗緯高雄傳真）

〈露西松露香草狼鱸〉 以主廚傑哈德祖母命名，是餐廳傳承三代的招牌菜，鱸魚上鋪疊交錯著切長條的櫛瓜和黃瓜，最上面還有一片抹橄欖油微烤的松露片，盤底是融合番茄碎、香草碎和松露碎的金黃色醬汁。帶皮海鱸魚最精華的部位，以60度低溫烹調12分鐘，肉質呈現如布丁般彈嫩口感。搭配盤裡的各樣食材和醬汁，展現山與海交融的飽滿和諧滋味。（Thomas Chien提供／柯宗緯高雄傳真）

米其林三星主廚傑哈德（右），近日來台客座高雄法式餐廳。（柯宗緯攝）

米其林三星主廚傑哈德（左二），近日來台客座高雄法式餐廳。（柯宗緯攝）

米其林三星主廚傑哈德（中），近日獲Thomas Chien法式餐廳廚藝總監簡天才（右）邀請來台客座。（柯宗緯攝）

高雄法式餐廳Thomas Chien今年邀請馬賽唯一米其林三星主廚G’ERALD PASSE’DAT傑哈德‧巴瑟達，在11月6日至10日一連5天舉辦10場客座餐會。Thomas Chien法式餐廳廚藝總監簡天才尊稱他為「海王子」，這是傑哈德首度來台，對於同樣為海港城市港都，特別親切、熟悉。

馬賽不像巴黎擁有許多星級餐廳，「le Petit Nice小尼斯」是馬賽地區唯一的米其林三星餐廳，小尼斯從傑哈德祖父開始家傳至今三代，1977年獲米其林一星、1981年獲二星，2008年在傑哈德手中拿下三星。

其實，簡天才與傑哈德6年前已結緣，他說，2013年初次造訪法國南部大城馬賽，是個充滿陽光與海水氣味的城市，「就像我生活的城市高雄」，也有豐富的海洋資源。

簡天才猶記得第一次到「小尼斯」用餐，一推開門，就看見整面湛藍的海景，一望無際，美的叫人摒息！」對於傑哈德詮釋魚料理手法留下深刻印象，兩人雖然第一次見面，但就英雄惜英雄，簡天才提出來台客座邀請，可惜傑哈德的邀約行程滿檔，雙方的合作直到今年方才實現。

傑哈德透露，自己12歲下定決心當3星主廚，或許是有天份，喜歡有設計感的東西，極簡風、純淨風格，16歲走入廚藝這一行，熱愛海洋的他，料理都以海鮮入菜，小尼斯可使用65種以上地中海魚鮮，相較一般餐廳頂多供應10種魚，食材顯得多元、豐富。

傑哈德雖然與漁民合作，但一有時間也會跟著出海，他說，海深不可測，有時地中海看來很平靜，但我們無法統御大海，他會選用海鮮入菜，主要也是要盡保護地球責任，自家餐廳窗戶打開就是海洋，讓他變成獨一無二，「越本土就越國際化，全世界最人要到這才能吃到我的菜」。

傑哈德的10場客座餐宴，帶來包括小尼斯餐廳家傳三代的招牌菜〈露西松露香草狼鱸〉、被視為法國美食的至尊料理之一的〈馬賽魚湯〉等，喜愛美食的朋友，不能錯過2019年年末最值得期待的這場馬賽唯一米其林三星主廚G’ERALD PASSE’DAT客座餐宴。

馬賽唯一米其林三星客座餐會MENU

開胃小品：藍蝦湯、聖維克多彩繪鮮魚片

三魚佐月桂凝凍

珍奇海味集錦

露西松露香草狼鱸

粼光白魚

龍蝦佐番紅花洋芋、馬賽魚湯

甜點變奏曲

解構牛軋糖

精緻小點

NT.15,900／每人含精選美酒（另酌收一成服務費）

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(中時 )