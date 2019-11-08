為迎接鼠年的到來，動物園還推出「送豬迎鼠」系列活動，只要帶著智慧型手機到熱帶雨林館就可以和鼠年動物大使「水豚卡皮」一起探索雨林區。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園「熱帶雨林館」，利用高科技的技術首次結合LINE Beacon，讓民眾在館內能自動接收動物訊息；另外為迎接鼠年的到來，動物園還推出「送豬迎鼠」系列活動，只要帶著智慧型手機到熱帶雨林館就可以和鼠年動物大使「水豚卡皮」一起探索雨林區。

許多遊客會好奇什麼是「LINE Beacon」，園方指出，熱帶雨林館共設置了8顆Beacon發訊機，只要掃描QRcode將「鼠鼠生豐迎新年」加為好友，遊客進入熱點區域時自動傳遞訊息至手機，全程使用低功率藍芽裝置，不用擔心耗電問題，大小朋友一同感受驚喜的熱帶雨林探索之旅。

保育員表示，在熱帶雨林館有許多小朋友熱愛的動物，像是樹懶、穿山甲等，民眾都可以近距離和動物接觸，可看見二趾樹懶在樹上緩慢的爬行和超萌的水豚君，並使用LINE Beacon就不會錯過觀賞動物可愛的身影。

熱帶雨林館內全是從南美洲等熱帶雨林區引進的動植物，戶外區有13種動物，占地1.5公頃，規畫6個戶外區以及1個穿山甲造型室內館，從天上飛地上爬到水裡游的都能在熱帶雨林館看到。

園方說，明年是鼠年熱帶雨林館特別指定「水豚卡皮」擔任鼠年動物大使；另外，活動期間只要使用「LINE Beacon」，就可獲得11幅精彩的動物寫真，可珍藏或分享好友。

(中時 )