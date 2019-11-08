「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓國瑜後援會」今天舉行成立大會，國民黨主席吳敦義和國民黨總統參選人韓國瑜連袂出席，韓國瑜致詞時特別指出，我們的醫療與全民健保值得驕傲，六年後台灣進入超高齡，政府必須面對，而長照除了照顧國人外還可能發展成為國際觀光醫療產業。

韓國瑜一開始致詞時不改幽默本色，自稱是全台灣最黑的男人(暗示自己最近一直被民進黨抹黑)，又說本來幕僚要他看稿講，後來還是決定不要看跟大家直接交流。會後還有媒體問他是否在諷刺蔡英文致詞時都照稿念，韓國瑜一臉淡定的表示沒有在酸任何人。

吳敦義表示，我們現在最大期待是改變過去三年半經濟不好、兩岸對峙僵局、社會治安顯然惡化的狀況，明年1月11日大選就是翻轉台灣，讓中華民國風調雨順、國泰民安的好日子。

吳敦義還回顧他擔任行政院長時期，有近一百萬人沒有能力繳健保費用而被鎖卡，接任一個月後，他便決心要為他們開卡。他當時找了約三百位商業總會與工業總會等單位理事長，告訴企業家們，政府錢非常有限，拜託企業家們讓全民健保被鎖卡的人能全面開卡，讓弱勢同胞也能得到醫療保障以及全民健保的照顧。

吳敦義肯定本次韓國瑜與立委提名人的政見都非常重視全民健保與國人健康，他希望大家都能在醫療衛生各個領域同心協力。他也呼籲大家明年1月11日票投韓國瑜，支持國民黨立委參選人，政黨票投給中國國民黨，一起為中華民國的未來努力。

此外台北縣前縣長周錫瑋、國民黨立委參選人賴士葆、林奕華、李彥秀、費鴻泰以及黃啟嘉等人皆到場，共同呼籲大家力挺韓國瑜，一起下架無能的蔡英文政府。

(中時 )