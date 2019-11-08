2019台北國際旅展8日起，於台北南港展覽館1館盛大登場！台中市府以「2020台灣燈會在台中」為策展主題，並聯合彰化縣、南投縣及苗栗縣4縣市共同規畫中台灣行銷舞台，聯合宣傳中市及中台灣區域旅遊，並邀請台中市旅館商業同業公會等共同參展，提供住宿抵用券的好康優惠。

今年台北國際旅展於南港展覽館舉辦，觀旅局以2020台灣燈會主視覺-紫色陀螺燈籠為基底，搭配台中山海屯大幅風景美圖，營造時尚吸睛的展攤氛圍，於4天展期中除宣傳「2020台灣燈會」，亦大力宣傳11／9~12／1於新社擴大聯合展出的台中國際花毯節、新社花海及中台灣農業博覽會等。

中市府觀旅局長林筱淇說，台中氣候宜人，無論城市巷弄的人文風情、或是獨特的山海屯自然景觀以及新奇創意的美食文化，處處皆有值得體驗的在地特色！ 11／9到新社花海搶看獨一無二的小王子與玫瑰、12／21到台中文心森林公園欣賞2020臺灣燈會副展區開燈及明年2／8起再到后里森林及馬場園區，觀看全台首創的森林及動物狂歡的台灣燈會。

觀旅局表示，台中館安排豐富的台中景點介紹，除了透過與民眾互動問答，送出各項精美好禮，另外攤位也設有轉盤有獎徵答活動，只要打卡按讚並回答問題，就有機會獲得限量紀念精品。

台中樂活旅宿聯盟、海灣中科大飯店、海灣藝術酒店及海灣中科后豐會館也於旅展現場提供住宿抵用券，想撿好康的朋友不妨趁旅展期間前來逛逛。從現在到元宵，台中豐富多元的節慶活動接連不斷，絕對讓您大飽眼福，流連忘返。

(中時 )