青年書篆藝術家江柏萱（中）帶領屏女學生，以書法字形結合立體建築創作，讓同學對書法的理解從2D進入3D概念。（林和生攝）

青年書篆藝術家江柏萱（中）教導學生將「書法藝術」變身為「當代書法建築藝術」，藉此感受漢字豐富且多元的面貌。（林和生攝）

青年書篆藝術家江柏萱（左）以書法字形結合立體建築創作，讓屏女學生感受漢字豐富且多元的面貌。（林和生攝）

台積電文教基金會主辦的第12屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」，8日邀請青年書篆藝術家江柏萱帶領屏東女中學生，挑戰以平面篆書字形筆畫為素材，設計、建構出3D立體建築造型，嘗試表現漢字在結構上的多樣性，延伸出無限可能的設計與藝術面貌。

文教基金會執行長許峻郎表示，已故建築大師漢寶德曾說，「建築是立體的書法」，建築所使用的造形、結構體，與漢字筆畫和排列疏密，在結構性與藝術中有諸多雷同。

許峻郎指出，邁入第12年的「台積電青年書法暨篆刻大賞」，以「建築與漢字」為題，希望藉由創新的教學方式，引領青年世代挖掘漢字除了實用與美學觀賞功能外，在文字「解構」與重新「建構」過程，也能展現空間與造形美感，以延伸漢字藝術醇厚的歷史與情感。

此次邀請江柏萱不僅是大賞多年來篆刻組常勝軍，更曾在2018年獲選為總統府書寫新年賀詞，展現驚人創作能量。江柏萱表示，特地以書法字形結合立體建築創作，讓同學對書法的理解從2D進入3D概念，將「書法藝術」變身為「當代書法建築藝術」，藉此感受漢字豐富且多元的面貌。

屏女學生印象深刻地說，以往看到書法作品都以平面為主，第一次接觸到這麼有創意的立體書法建築課，讓大家對於漢字創作可能有了更多想像空間，「真的非常有趣」！屏女校長林勳棟則表示，這活動將傳統文化在學生心中播下種子，一起為守護書法藝術傳承努力。

許峻郎指出，台積電青年書篆大賞是國內唯一以高中生為推廣對象的書篆教育活動，自2008年起不僅每年舉辦競賽，更邀請青年藝術家擔任講師，深入全國高中校園，拉近學子與漢字藝術的距離。

第12屆大賞以「築字之美」為題，競賽項目包含僅限高中生參加的「篆隸楷組」與「行草組」，及限40歲以下、高中以上參加的「篆刻組」，而前年新增的「臨帖組」則放寬參賽資格為13至22歲，期望讓更多年輕朋友能持續習書精進。

(中時 )