網友分享自己跳槽當外送員的心路歷程。（圖／摘自靠北UberEats臉書）

外送經濟崛起，日前媒體報導，有外送員月入10萬，讓不少人心動，一名中小企業主管，原本月收入約5萬元，因看好外送員收入，近日決定離職轉當外送員，並在網路上分享自己跳槽後的收入轉變，想不到戲劇化的結局讓網友都驚呆了。

原PO在臉書《靠北 UberEats》發文指出，今年初公司突然來一個新人，疑似因為是副理的親戚，半年內就升到跟他一樣的位置，因為不甘心，他毫不猶豫的離職了，沒想到外送工作剛做一個月就後悔了，因為單少到讓他想哭，出門12小時還不一定有1500元，他在前公司不加班早8晚5、週休2日也有4萬多，加班至少能領5萬5。

原PO感嘆，當他收到國民年金和健保帳單時，眼淚差點奪眶而出，因為中斷的勞健保和原本該有的近十萬年終都沒了！他寫道「今天出門到現在才跑了7張單，每天還得提心弔膽今天的單量會不會達不了標，希望晚上生意能好一點，我好恨我當初那麼衝動啊…我好後悔！！！」

更悲慘的是，原PO跟前同事聊天後得知，平時拍他馬屁的下屬被課長升到他的位置，聽了更是五味雜陳。PO文曝光後，網友錯愕，紛紛留言「這件事告訴我們選擇很重要！」、「怪自己太衝動，自己決定自己承擔」、「換跑道，腦袋也要記得換啊」、「為什麼不先試試看假日兼差啊…」、「這結局超荒謬…自毀前程」、「回去舔老闆」。

(中時電子報)