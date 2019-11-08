MVRDV團隊曾為台北雙子星案提出堆疊108個方盒子的「垂直村落」方案。（MVRDV提供／李怡芸台北傳真）

原受南海團隊邀請，與台灣陳廷杰建築師事務所共同合作設計台北雙子星案的荷蘭建築團隊MVRDV，作品超過800件，遍及全球45個國家，該建築事務所創辦人維尼．馬斯近日來台，分享自己對建築改造城市的思維與觀察，直言：「想要國際化，想要更綠化，台灣在政策上還可以再加油。」

台北雙子星案，經濟部投審會認定有國安疑慮，今年在南海團隊喪失資格後改由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，這也使得維尼．馬斯與MVRDV團隊過去所規畫設計的方案付諸流水，對此維尼很感慨地表示：「我們真的做了很多！」在他眼中，台北可以成為更有魅力，更能夠吸引國際遊客的城市，但台北的建築多半是「美國塔」式的購物中心，維尼直言：「台北有80％的建築有升級的空間，不論是節能綠化或空間開放性而言。」

「我喜歡台北的開放，多元，住在這裡的時候我喜歡到處走，到處看，這裡有傳統的家庭價值觀，也有年輕世代的強力主張，很民主的展現自己，是很好的。」在台灣的作品包括台南海安路的「台南府城軸帶景觀改造案」，忠泰演講廳以及明年將完工的「新化果菜市場」，在亞洲也參與了天津圖書館、首爾路7017等建築計畫，維尼觀察亞洲在過去數十年間，城市發展到空前的規模，激烈的人口成長與社會結構變化，造成亞洲城市迅速擴張，並呈現爆炸性的密度成長，但他認為若只是不斷複製巨型的高塔，嚴重地侷限了自主變化與人際的互動。

提出「垂直村落」作為解決亞洲城市發展問題的方案，維尼．馬斯提出：「年輕人的西門町與台北東區，其實可以在同一棟建築裡。」他認為全球都在面臨貧富差距等不同群體間拉鋸、分化的問題，更開放、綠化的建築，能夠讓不同群體的生態拉近、融合。既能滿足在地化、綠化、開放空間，又能兼顧設計的獨特性而成為地標建築，在維尼看來是並不衝突的，但前題是「政策要有魄力」。

以南韓的首爾路7017和深圳的萬科總部大樓為例，維尼看到的是當決策者有心改變，有心打造國際化的城市，吸引各國的遊客前來，「自然會做出最符合城市發展的選擇」觀照亞洲不同城市所展現的建築特色與需求，維尼沉思後直言：「這個問題恐怕最終牽扯的仍是政治與政策。」

(旺報 )