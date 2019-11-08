雲林縣褒忠國中是位處偏鄉小校，一半學生為新住民家庭及隔代教養等孩子，校長陳昭龍不放棄任何一人，領導老師用心陪伴及輔導，讓每個孩子一一跟上來，獲全縣補救教學特優第1名。
陳昭龍指出，該校只有140學生，低收、隔代教養、新住民子女、單親家庭及親子年齡相差45歲等弱勢指標人數約有54％，補救教學對該校是非常嚴峻的挑戰，因為孩子在國小學習階段已落後，需要國中教師更多時間、精神與教學方法，幫助提升學力。
為了讓每個學生都能跟上來，陳昭龍也親自帶領數學班，今年畢業的陳姓學生家境困窘，非但爸媽對他不抱希望，也自我放棄，經老師努力勸說及鼓勵，勉強參加輔導，今年的數學教育會考績考出B，十分難得。
另林姓女學生課餘要幫忙照顧幼小妹妹及做家事，溫習功課的時間不多，語文閱讀理解差，國二開始每周六參加國文補救教學，今年教育會考也考出B，進步很多。
陳昭龍表示，陳、林兩生都是弱勢家庭的孩子，父母為經濟打拼，對孩子課業沒什麼期待，若老師不在後頭推一把，恐怕孩子的學力更會低落。
除了補救教學全縣特優第1名外，該校校務評鑑優等，教師專業發展與課程評鑑也獲績優，3喜臨門。
(中時 )
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