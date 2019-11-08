今(8日)上午余天及新北市議員陳啟能、彭佳芸，會同交通部公路總局、新北市府交通局至三重玫瑰停車場會勘。(吳亮賢攝)

新北市三重區人口稠密，停車格供不應求，為此立法委員余天向中央爭取前瞻預算1億6千多萬元補助，預計將三重區玫瑰公園停車場改建為地下1層、地上7層的立體停車場，新增445個停車格及70個機車格，今(8日)舉行會勘，公路總局表示，會盡速審議此議案，改善三重停車位不足的問題。

今上午余天及新北市議員陳啟能、彭佳芸，會同交通部公路總局、新北市府交通局至三重玫瑰停車場會勘，針對三重停車位不足問題，余天也承諾會全力爭取，他更自信拍胸脯說，「蘇貞昌院長好像我的兄弟，小英總統叫我余大哥，這樣還爭取不到是要怎樣？」

余天表示，他已向中央爭取前瞻預算經費4億5765萬元補助，將在明年8月陸續興建興華、重陽及信義公園停車場，最快2022年完工，將可提供716個汽車格、150個機車格，

余天說，現在又向中央爭取到前瞻預算1億6千多萬元補助，預計將基地面積3263.69平方公尺的玫瑰公園停車場，改建為地下1層、地上7層的立體停車場，可新增445個停車格及70個機車格。

交通部公路總局副局長許鉦漳表示，會在下次會議積極處理，盡速審議；新北市交通局則說，待公路總局審核通過後，將報請交通部與行政院核定，並在核定總經費後，3年內興建完成硬體建築。

(中時 )