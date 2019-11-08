親民黨主席宋楚瑜會否再次出征2020總統大選吊盡眾人胃口，親民黨今日率先公布首波區域立委提名名單共七人，包含新北市一名、新竹縣一名、台中市四名以及高雄市一名。

親民黨首波區域立委提名名單如下：法學博士石人仁（新北市第6選區）、科技業背景的傅家賢（新竹縣第2選區）、黃朝淵（台中市第4選區）、資深檢察官王全中（台中市第1選區）、前職棒選手賴建豪（台中市第5選區）、律師吳光中（台中市第6選區）、親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁（高雄市第7選區）。

親民黨表示，近年來政黨惡鬥不斷，撒錢式的政策、虛幻不實的選舉支票充斥整個社會，不但財政紀律蕩然無存，政策應該有的宏觀與專業也被拋在腦後，導致整個社會陷入無止盡的虛耗及停滯，國家競爭力也嚴重損耗。因此，親民黨所提名的人選，將會用專業的政策，取代虛幻不實口號；以最嚴格的態度，審查中央各部會的預算；用同理心來化解猜疑、算計；用汗水取代口水。

親民黨強調，七位候選人不但年輕、有活力，在專業領域中也扮演著中流砥柱的角色，平時也積極參與社會活動，對於犧牲奉獻以及為民服務有極大的熱忱。未來，除了會秉持務實專業的態度服務民眾之外，也希望能夠藉由共同理念吸引更多優秀人才加入，一起為台灣人民服務 !一起為自由民主奮鬥！

(中時 )