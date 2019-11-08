「造型藝術的當代」藝術體驗工作坊學童作品即日起至12月8日於蕭壠文化園區軌道區展出。（劉秀芬攝）

蕭壠文化園區請說方言實驗室成果展（台南市文化局提供）

藝術家親自帶領創作，激發學生的創造力與想像力，藝術課程也可以輕鬆有趣。台南蕭壠文化園區8日起舉辦為期1個月的「請說方言」實驗室成果展，展出30所學校參與藝術體驗課程學生的作品，台南市忠義國小學童也到場與他們的水墨畫作品合影。

蕭壠文化園區辦理「文化體驗教育計畫─造型藝術的當代」藝術體驗工作坊，邀請來自台南市的當代藝術創作者，包括林煌迪、蔡宗祐、蕭聖健、王婉婷、徐美月、林彥伶、林建志、王瑞亨、李承亮等人帶領學生走入園區，感受園區的環境、建築物或季節光影的變化，創造出各種形式的當代藝術作品。

藝術體驗工作坊從今年4月開始辦理，共有30所學校參加，從小學、國中到大學都有，參與師生多達860人。課程依據每位藝術家的專長，搭配主題設計出適合學童創作的內容，引領學童透過觀察或自身的經驗來進行創作。

體驗課程運用壓克力顏料、陶土、水墨、木構料各種媒材，或是以隨手可得的自然材料石頭、樹枝來創作。藝術家蔡宗祐帶領忠義國小學童輕鬆玩水墨畫，觀察身邊環境，人物、風景、動物、卡通人物都入畫，學童畫完再上台分享心得，水墨畫變得很有趣。

台南市文化局文化園區管理科長黃瓊瑩表示，這是文化局第一次舉辦藝術體驗工作坊，獲得參與學校師生好評，學校認為課程可以讓學生自然參與當代藝術，很有意義；文化局也希望文化部明年再補助經費，繼續辦理體驗課程。

造型藝術的當代創作體驗課程已全數辦理完畢，為了將所有學童作品完整呈現，即日起於蕭壠文化園區軌道區(台南市佳里區六安里六安130號)展出，『請說方言』實驗室成果展，展期至12月8日止，園區免費參觀，歡迎大小朋友共襄盛舉。

(中時 )