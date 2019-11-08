親民黨主席宋楚瑜可能親自出馬參選2020，最新民調出爐，宋若參戰，在三腳督的情況下，出乎意料，宋楚瑜居然能拿到10%的支持度。

TVBS最新民調顯示，若宋參選，蔡英文支持度45%、韓國瑜37%、宋楚瑜10%，韓蔡差距8個百分點，比藍綠對決下的9%，拉近1個百分點。整體而言，宋蔡韓3人競逐時，蔡的支持度較兩人對決時減少4個百分點，韓國瑜也減少3個百分點。

交叉分析顯示，民進黨認同者有97%支持蔡英文，國民黨認同者有87%支持韓國瑜；而中立民眾支持蔡英文比例為45%、30%支持韓國瑜，12%支持宋楚瑜，另外13%沒有表示意見。時代力量認同者84%支持蔡，8%支持宋，7%支持韓；民眾黨認同者支持蔡的比例為51%，18%支持韓，28%支持宋，顯示宋楚瑜參選可能吸收部分第三勢力選票。

在蔡英文、韓國瑜及宋楚瑜的喜好度方面，蔡的喜好度略為下滑2個百分點，為38%，不喜歡比例維持在42%。而韓的喜好度則略增1個百分點至31%，不喜歡比例為53%；宋的喜好度為29%，不喜歡的比例為37%，34%無法評價。整體而言，以蔡的喜好度較高，可能因此使蔡的支持度維持領先。

該民調是採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在11月4日至7日晚間18：30至22：00進行，成功訪問有效樣本1,187位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。

(中時電子報)