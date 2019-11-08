天后王菲和謝霆鋒2000年在《花樣年華》慶功宴後牽手公開戀情，但兩人後來各自婚嫁又離婚，2014年兩人在公寓裡親吻照片曝光，「鋒菲復合」震驚演藝圈。今(8日)有消息指出謝霆鋒、王菲交往5年後，近日再度分手，稍早陸媒求證英皇，發言人表示：「不是事實」。
19年前王菲、謝霆鋒這對相差11歲的姐弟戀首度曝光，熱戀時期兩人還一同在背後紋下情侶紋身，兩人後來各自有過一段婚姻，卻在2012、2013年相繼宣布離婚，2014年鋒菲正式復合，2017年大陸名嘴宋祖德爆料兩人分手，還稱消息有誤就要吃屎，謝霆鋒則曬出拿著大便形狀的餅乾回應：「找尋真漢子，時間到了要吃屎」，否認感情生變。
謝霆鋒今年3月被爆和王菲分手、改與楊冪交往，當時他回應說：「神經！我們好好的，你們不要相信」，而和前夫仍是朋友的王菲，上月被拍到出現在李亞鵬寓所。據《網易娛樂》報導，最近有網友爆料「廚子男星和天后女歌手分手了」，媒體求證英皇，對方表示：「不是事實的傳聞的問題不回應」，否認鋒菲分手。
(中時電子報)
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