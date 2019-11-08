國民黨總統韓國瑜參選人不滿購買南港房屋的個資外洩，並質疑是國家機器介入造成的，蔡英文總統回稱要韓國瑜先講清楚是哪些個資外洩，對此韓國瑜痛批荒謬，質疑民眾家裡東西被偷去警察局報案時，警察會要你自己揪出小偷嗎？

雖然一開始韓國瑜買房的消息是由周刊先爆出，但韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，韓國瑜當年買的是預售屋，在那段時間也沒有財產申報(因為非公職人員)，理應不會有登記資料，也沒有實價登錄，(購屋)消息為什麼會出來？「當然我們絕對合理懷疑是國家機器！」

對此，蔡英文總統宣稱，韓市長要先講清楚，哪個個資外洩？哪個機關或者是哪一個特定的單位有嫌疑？「你不能一個國家機器就打死所有的人」。

韓國瑜今天出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓國瑜後援會」成立大會，會後被問到對於蔡英文此說的看法時質疑，蔡英文長的一副聰明樣，怎麼講話越來越糊塗？有人家裡東西被偷跑去警察局報案，警察會叫他把小偷抓來嗎？他有甚麼辦法？

針對國家機器說，韓國瑜表示只有兩個單位有這資料台肥和國稅局，身為總統立刻調查就可以看有無官員洩漏資料，所有資源和機器都在蔡英文手上，怎麼會講出要他先舉證這麼荒謬的說法？蔡英文是否選情急了，而且離人民的心越來越遠了，於是逢韓必黑，結果邏輯不通。

韓國瑜還表示自己當初在南港買房，是因為在捷運旁交通好，繳了若干年費用後發現負擔不起於是認賠出售，這是非常簡單的事情，民進黨立委林俊憲卻指控他找政治人物去跟台肥喬，他當時已離開立法院多年又長期沒有工作的狀態下，有甚麼能力施壓？林俊憲要指控他找人施壓，就直接講名字就好。

反擊買房抹黑 批綠營無聊 韓酸蔡：聰明相講話卻越來越糊塗

(中時 )