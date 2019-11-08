嘉義縣東石鄉柯德義發展友善環境的「生態養殖法」近40年，不僅捨棄用藥養魚，採粗放式養殖，魚塭四周還種植南美蟛蜞菊、空心菜，以維護池水品質，堅持走產銷履歷的他，出產的七星鱸品質好，年年外銷日本，近年養殖業者經常面臨嚴峻的挑戰，如何走出永續之路？柯德義自有一套妙招。

來到他的福爾摩沙養殖場，會發現魚塭四周綠意盎然，柯德義說，南美蟛蜞菊除能保護堤岸，其氣味還可趕走蛇或老鼠，水面上的空心菜可吸收水中氮氣，並調節水溫，另外，一般池深約1.5米，他的池深足足有5米，不僅讓魚有充足活動空間，也不用擔心池水暴漲，造成活魚四處漂流。

柯德義利用烏魚當二期輪作，來維持地利，減少病蟲害，此外，他只取淺層地下水，防地層下陷情況再惡化，生產的七星鱸雖比市價高，但仍受消費者及盤商歡迎，對於品質一向要求嚴格的日本，他也定期送檢，取得產銷履歷，每年外銷逾30萬台斤的七星鱸到日本，占全台銷日的1.5成。

柯德義說，小時候看到父親被附近養殖業者懷疑是偷魚賊，他當下承諾父親，長大後一定會買下20甲魚塭，讓父親不會再被別人看輕；40年前他返鄉用父親留下的一甲地養魚，在時任台西水產養殖中心主任吳純衡指點下，成為全台首位養出七星鱸魚種魚的業者，現今除了實現對父親的允諾，更開創屬於自己的養殖新風貌。

(中時 )