六和高中國中部學生以「改良式輪椅」獲得桃市中小學發明展特優的殊榮。（六和高中提供／邱立雅桃園傳真）

六和高中國中部學生參加桃園市今年度中小學發明展，囊擴7個獎項，是連續3年榮獲全桃園獲獎數最多的學校，其中林哲葦、廖閎緦、余泰慶設計的「改良式輪椅」獲得特優的殊榮，其餘6組則為佳作。

此次發明展各校參賽的作品近百件，先錄取35件作品進入複審，六和高中附設國中部共有7組進入複賽，最後獲得1組特優、6組佳作的佳績，複賽全壘打。除了改良式輪椅獲特優之外，佳作的作品為：手電筒拐杖、聲控救援系統、克眠帽、灰塵剋星、神奇雨傘、噴水吹風機。

學生們表示，改良式輪椅的構想來自於林哲葦的曾祖母，由於爺爺每天須將高齡90歲的曾祖母抱到床上，是很沉重的負擔，因此發想結合傳統摺疊輪椅與躺椅的特性，設計出可以躺的輪椅，讓曾祖母可以直接在輪椅上午睡。

在發明的過程中，學生們表示最大的困難是要克服摺疊的問題，經過多次的試驗與失敗，終於找到最佳的摺疊方式。這次獲得特優，希望能夠將這件十分實用的作品推廣出去，讓長期照顧者能減輕負擔。

校長林繼生表示，六和高中國中部不像其他學校實施能力分組教學，而是根據學生興趣與性向實施特色分組，每個學生可以就數理、語文、資訊與機器人、美術與多媒體、音樂管弦5組中選擇自己喜歡的組別，實施特色課程教學，讓學生適性發展、樂在學習。

(中時 )