交通部林佳龍（左二）8日視察新竹縣市重大交通工程，圖為新竹市長林智堅（左三）向其說明藝文特區基地的國際展演中心相關工程。（陳育賢攝）

交通部林佳龍8日視察新竹縣市重大交通工程，圖為新竹市近年最重要建設之1的藝文特區國際展演中心。（陳育賢攝）

交通部林佳龍（中）8日視察新竹市近年最重要交通建設之1的大車站計畫，會後並在車站前合影。（陳育賢攝）

交通部長林佳龍（中）今天下午在新竹縣長楊文科（左二）、縣議長張鎮榮（右二）的陪同下，會勘國道3號關西服務區設置聯外道路可行性。（陳育賢攝）

為協助推動新竹市大車站等計畫，以及了解新竹縣爭取台1線替代道路等多項重大工程案，交通部長林佳龍8日南下新竹市、縣，視察多項交通建設，其中新竹大車站計畫與國際展演中心、台1線替代道路、台68線延伸案，林佳龍表示都將會全力支持。

林佳龍今天下午先來到台肥TFC One大樓9樓制高點眺望對面的國際展演中心基地位置，市長林智堅表示，展演中心、兒童探索館與文創館會是竹科X產業園區中非常重要的藝文特區，更會是區域發展的特色。

未來的國際展演中心內部可容納近1000人，作為藝文表演的專業場館，而目前與國際展演中心共構的地下兩層停車場，由交通部核定總經費4.98億元，預計規畫368席停車位、850席機車位，能提供觀眾便利的停車空間，並紓解未來新竹文創館、兒童探索館帶來的大量車潮。

林佳龍隨後勘查的「前瞻基礎建設計畫─新竹大車站計畫」，此計畫是串聯新竹前後站的重要樞紐，預計投入核定總額65.8億。

林智堅指出，新竹車站改造有3部曲，首部曲已啟用新竹轉運站與50年來首次大改造的前後站地下道；2部曲則於去年完成站前廣場改造、後站增設風雨走廊。

最關鍵的第3部曲整體規畫已送交通部審查，希望成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。此外，林佳龍最後也視察了護城河步行環境。

林佳龍表示，如何活絡舊車站與城區是許多縣市共同面臨的問題，為新竹量身訂做的「新竹大車站計畫」極具新意和可行性，是都市再生典範，因此交通部研擬採用「預審制」，加速完成行政程序、並全力協助通過預算。

另，林佳龍今天下午也在縣長楊文科、議長張鎮榮等多人的陪同下，到國道3號關西服務區會勘「關西服務區設置聯外道路案」可行性，地方也同時爭取「國道1號湖口路段增設交流道」、「台1線新豐─新竹替代道路案」以及「台68線延伸至竹東軟橋案」。

其中，關西服務區聯外道路高公局評估後認為可行性很低，建議做外環道，地方意見還要再整合研究；湖口增設交流道部分，林佳龍則請地方以匣道方式規畫，不要做鑽石型交流道以免造成回堵，請地方再評估。

台1線替代道路與台68線延伸案，交通部允諾將會全力協助，並由地方提案申請分段補助，其中台1線需由地方自籌21億工程款，楊文科也當場承諾會全力負責。

(中時 )