蔡英文感謝台中各界好朋友熱情相挺，表示最近這一年，特別常來台中，非常關心中台灣的建設發展。（蔡英文台中競選總部提供／陳世宗台中傳真）

民進黨總統參選人蔡英文8下午出席台中市百工百業暨婦女後援總會授證大會。蔡英文指出，執政3年半以來，台灣面臨很多挑戰，但也是機會最多的時刻；執政團隊為台灣未來10年發展，過去3年半都在打基礎，真的3年有成，今年連續3季，台灣的經濟成長率是亞洲四小龍第一，連世界都肯定。

台中市百工百業暨婦女後援總會授證大會，由立委何欣純、黃國書擔任主持人，立委張廖萬堅、洪慈庸、立委參選人翁美春、陳柏惟及多位地方黨公職也到場相挺；後援總會執行長李明憲、婦女後援會總會長周綉珍；蔡英文在眾人簇擁及掌聲中進場。

蔡英文感謝台中各界好朋友熱情相挺，表示最近這一年，特別常來台中，非常關心中台灣的建設發展，希望讓大家知道建設不分藍綠，而人民的福利，一定要說到做到。

蔡英文表示，中美貿易戰打打停停，充滿很多不確定因素中，充分展現台灣人的韌性與決心。經濟部資料顯示，台商回流投資即將突破7000億元，不只台商，外商半導體業者美光也要增加260億元投資，還有台積電加碼1兆元投資，這些外商都是因為看上台灣的優秀人才。

蔡英文強調，雖然很多人說民主不能當飯吃，但她要告訴大家民主可以當飯吃，正因為台灣是自由開放的社會，有主權、有民主、有自由，才能培養出這麼多富有創意的人才，也能吸引更多人才來到台灣，自由民主才是台灣拚經濟最重要的基礎，讓蔡英文再做4年，讓經濟更加鞏固、更加亮眼。

蔡英文告訴現場阿公、阿嬤，政府現在持續在擴大托育補助、推動長照2.0，不論是孩子、長輩，政府都照顧。不像另外一位總統參選人，蔡英文沒有收一個便當、一個滷蛋的錢，就已經在做400億元的長照；從全民健保、長照2.0至0到6歲小朋友照顧，台灣會成為全亞洲社會安全網最好的國家。

蔡英文指出，這3年來，無論是國機國造、國艦國造都開始進行，帶給台船公司、漢翔公司更多的挑戰與機會，卻也帶來產業更多的發展。這幾年來確實做了很多改革，得罪了一些人，但改革還是要做，國家才會進步，社會也慢慢開始可以接受這樣的立場，請大家未來要繼續一起做很多很多的事！

蔡英文呼籲，在場有優質的立委，也有優質的總統候選人，請大家繼續支持，明年1月11日都要出來投票讓「總統連任、國會過半」，否則很多改革、轉型工程都做不成，面臨選戰倒數64天，一起「拚乎贏」，共同顧台灣的未來！

(中時 )