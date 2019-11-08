南藝大環境優雅，常有新人去拍攝婚紗。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

南藝大環境優雅，常有新人去拍攝婚紗。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

網路上傳出第一名模林志玲喜帖，17日將在台南舉行婚宴，地點可能是台南市中西區的美術館1館，消息一出有人大表歡迎，也有台南市議員表示此舉是糟蹋古蹟。聽聞此事的台南藝術大學校長詹景裕說，南美館不行的話，台南藝術大學敞開雙手歡迎。

詹景裕表示，南藝大環境優雅，有江南式小橋流水的建築與景象，且與一旁的烏山頭水庫有一條吊橋連結，串起八田與一的故事，是台日聯姻婚禮最佳的舉辦地點，他歡迎林志玲來此辦婚禮，學校會全力配合支援。

南藝大與烏山頭水庫相連的「跨虹吊橋」封閉多年，近期將恢復通行。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

校方表示，南藝大校園處處是美景，也呈現濃厚的藝術氣息，常有新人去拍攝婚紗，累積不少愛情的故事。此外，學校旁的烏山頭水庫與八田與一紀念園區，經常有日本遊客來此緬懷八田與一的事蹟，對台日友誼的連結，有悠久的歷史。

此外，林志玲在加拿大多倫多大學修讀藝術史，該校也有藝術史的系所，與林志玲的背景可以連結。

詹景裕強調，只要林志玲願意來此辦婚禮，該校不僅室內或者戶外場地沒問題，音樂學院一定全力支援，不管國樂、西樂演奏，都有好手，非常歡迎林志玲到南藝大辦婚禮，更加強化台日交流的友誼與情誼。

(中時 )