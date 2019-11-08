法國皇帝拿破崙晚年被流放至聖赫勒拿島（St. Helena）後穿的40號靴子本月將在巴黎拍賣，預料這雙靴子最高會以8萬歐元（約新台幣269萬元）落槌。

法新社報導，這雙靴子29日將在法國德魯奧（Drouot）拍賣行拍賣，預料會以5萬至8萬歐元落槌。

拍賣商表示，拿破崙（Napoleon Bonaparte）將領貝特朗（Henri Gatien Bertrand）把這雙靴子，送給製作拿破崙騎馬雕像的雕刻家馬羅凱蒂（Carlo Marochetti）。

拿破崙於1815年滑鐵盧（Waterloo）之役戰敗後，被流放至遙遠的聖赫勒拿島，當時貝特朗跟隨拿破崙來到這座位處南大西洋的島嶼。

馬羅凱蒂的兒子將靴子送給法國政治人物勒魯（Paul Le Roux）。法國拍賣行「畢諾希與吉格羅」（Binoche & Giquello）表示，勒魯的家人將靴子保留至今。在拿破崙侄子拿破崙三世掌權的法蘭西第二帝國時期，勒魯曾擔任部長。

拿破崙有許多鞋子，他多從位於巴黎蒙馬特（Montmartre）的鞋店「賈克」（Jacques）買鞋。

(中央社)