國立苗栗特殊教育學校8日舉辦20周年校慶暨運動會，「守護苗特」裝置藝術同步亮相。（巫靜婷攝）

「守護苗特」裝置藝術以不鏽鋼材質打造，縷空愛心、環環相連，象徵圓融、圓滿之意。（巫靜婷攝）

國立苗栗特殊教育學校8日舉辦20周年校慶暨運動會，校方擴大辦理，規畫2天慶祝活動，除了邀請校友回娘家、表揚資深優良教師及傑出校友，也同步舉辦校園裝置藝術「守護苗特」揭牌儀式，校長馬心正表示，守護苗特花費65萬元打造，取自苗栗的古稱「貓貍」為意象，營造活潑圓融的校園風景。

苗栗特殊教育學校成立於1999年7月，隔年2月成為苗栗縣唯一的國立特教學校，作育英才20年，2018年榮獲教育部全國特教學校「校務評鑑1等獎」，現任校長馬心正也是全台27所特教學校中，首位領有中度身心障礙手冊的校長，他因意外導致右小腿截肢，照顧身心障礙學生更能感同身受、將心比心。

馬心正遴選至苗特服務，已邁入第4年，在他的領導下，學校老師致力教學，得獎無數，他指出，3年間共有2名老師獲頒教育部師鐸獎、3名得到優良特教人員殊榮、3名獲選教育大愛菁師、1名榮獲杏壇芬芳獎，其中學輔主任彭志偉更將獎金捐贈校方，肯定全校師生的努力，苗特也成為推動品德教育的模範學校。

馬心正說，配合校慶打造「守護苗特」裝置藝術，取自苗栗古稱「貓貍」意象，利用縷空愛心、環環相連的不鏽鋼材質，打造小貓與狐狸造型的裝置藝術，下方設有水池與燈具可依據節慶裝飾變化，以愛串連也象徵圓融、圓滿之意，連結苗特師生的心，攜手邁向卓越的教學環境。

馬心正就讀碩士1年級暑假時，不慎在拆模時摔落階梯，導致柱子重擊他的骨盆腔導致骨折、右小腿也遭截肢保命，花了2年治療，他回憶起26歲人生的打擊，他曾埋怨、沮喪，最後靠著旁人鼓勵支持而振作，考取特教資格，他鼓勵全校115名身障學生，「老天關了你1扇門，必會開啟1扇窗」，轉換心境、努力永遠不嫌晚。

(中時 )