永康警分局7日查獲「骰子36仔」職業大賭場。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

距離明年大選只剩2個多月，永康警分局7日查獲「骰子36仔」職業大賭場，帶回廖姓負責人和共犯3人及其餘賭客41人，共45人調查，當場查扣抽頭金與賭資合計4萬8000餘元及賭具骰子、骰盅與押賭桌布等證物，全案依法偵辦。台南市警察局長周幼偉今天下午至分局頒發破案茶慰問同仁辛勞，針對選前敏感時機，重申選舉期間依法行政，行政中立。

永康分局日前接獲情資有職業賭場流竄到永康區永大路二段內一座透天宅，立即派員探訪跟監並聲請搜索票，昨日晚間專案小組見時機成熟，破門而入，一舉攻堅破獲，警訊後，賭場廖姓負責人等4人，依賭博罪移送台南地方檢察署偵辦，其餘賭客41人依社會秩序維護法裁罰。

永康分局長呂世明表示，職業賭場對轄區治安是種威脅，再次呼籲民眾不要存有僥倖心態，警方絕對會持續強力取締。

選前查賭不遺餘力之外，鑑於有派出所所長遭指控用個人臉書帳號在網路回應公事，又公開在臉書酸小英總統「債留子孫」，周幼偉今天特地蒞臨永康分局，重申為確保選舉期間，公務人員依法行政，執行公正及政治中立，除不得違反行政中立法之規範外，亦不得動用行政資源、影響公務執行或以具銜方式，公開支持特定政黨或公職候選人，包括社群媒體，勿以職權張貼分享與政治、選舉相關貼文，以免遭質疑警察有特定政治立場。

周幼偉重申，員警各項勤務、公文、言行等與職務相關行為，務必嚴守行政中立，謹守公務人員本分。並於各項選舉查賄保持中立，不分黨派，遇有賄選情資，應積極徹查到底，並報請檢察官指揮查緝。

(中時 )