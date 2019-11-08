上季以2分之差飲恨的「普魯士大黃蜂」多特蒙德，本季矢志阻斷拜仁慕尼黑的德甲7連霸，未料巴伐利亞巨人開季「自爆」，上輪竟以1比5慘敗給法蘭克福，總教練柯瓦奇（Niko Kovac）帥位岌岌可危，也讓台灣凌晨本周日上演的德國「國家德比」，成為大黃蜂攻破安聯球場的最佳機會。

德甲本季踢完10輪，拜仁不但不在龍頭，排名第4還落後領先者門興格拉德巴赫4分，儘管差距不大，但本季迄今在德甲只拿5勝，上輪慘敗給法蘭克福更是顏面掃地。外界甚至傳聞，科瓦奇隨時可能下台，可能由綽號「教授」的前兵工廠教頭溫格（Arsene Wenger）接棒。

在周中的歐冠小組賽，拜仁以2比0擊敗希臘的奧林匹亞科斯，但柯瓦奇的下台危機並未解除。如果在周末的國家德比，拜仁又跟開季首項賽事德國超級盃一樣輸給多特，柯瓦奇恐怕還是得捲舖蓋走路。

多特目前以1分領先拜仁，暫居德甲次席，新球季也有表現不夠穩定的問題。不過在周中的歐冠小組賽，多特在主場0比2落後給義甲國際米蘭的情況下，竟以3比2逆轉勝出，讓大黃蜂士氣大振，後衛改踢邊鋒的哈基米（Achraf Hakimi）梅開二度，則是逆轉勝的頭號功臣。

哈基米（右）在歐冠主場對國際米蘭之戰，替多特蒙德攻入致勝的第3球。（路透資料照）

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就近況與氣勢而言，多特很有機會在安聯球場拿到分數，不過大黃蜂也有隱憂，英格蘭邊鋒桑喬（Jadon Sancho）與隊長羅伊斯（Marco Reus）分別為大腿拉傷與踝傷所苦，前者在歐冠對國米的下半場傷退，羅伊斯甚至缺席此役。

台灣運彩開出的不讓分玩法仍看好地主拜仁，客勝賠率4.70、和局4.00，誘人賠率絕對值得彩迷一搏。若擔心桑喬或羅伊斯缺陣，可能影響多特的進攻火力，押和局也是個不錯的選擇。

(中時電子報)