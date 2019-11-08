原本對於是否針對太陽花國賠案提起上訴態度曖昧的台北市長柯文哲，8日在是議會答詢警察出身的市議員李傅中武質詢時，表示因為後面還有很多案子，實務上來看不上訴不行。

北市府是否針對太陽花國賠案提起上訴，由於牽涉到複雜的政治問題，柯文哲對此態度曖昧，為此市議員汪志冰還再7日質詢時，開出了請500份雞排賭柯文哲不會上訴，8日市議員應曉薇也開出1000份雞排的賭盤。

李傅中武質詢時，先詢問柯文哲「你累了嗎？」並拿出二罐機能飲料給柯文哲喝，並在柯文哲喝下肚後表示，現在柯市長腦袋清楚一點，應該要對於是否上訴提出明確答覆。

柯文哲表示，他對太陽花案態度原本是「息事寧人」，希望這個案子在2015年雙方都沒上訴下結束，沒想到現在判決出爐，後面還有很多案子，「實務上不上訴不行」。

李傅中武表示，上訴不是為了警察爭權益，而是為了警察爭尊嚴，所有警察要求的不是權益、不是怕追殺，「我當警察那麼多年，抓了那麼多壞人，還不是活得好好的」，台北市的警察要的是尊嚴，如果柯文哲不能站在警察的後面並給予支持、給警察尊嚴，「你這個市長白幹了」。

柯文哲表示，政治不該凌駕專業，但按照目前情況下，後面還有很多案子，「司法也不是我們可以影響的」，在目前的實務狀況下市府不上訴不行。

(中時 )