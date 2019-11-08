和東國小「和東書苑」以打造屬於自己的閱讀城堡來設計，各角落中置入多功能影音展演、教學、閱讀、研討等空間。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和教育部補助打造閱讀空間，和東國小「和東書苑」8日揭牌啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取教育部補助，投入1.35億元，計畫在53所中、小學設置學校社區共讀站，今年預計23座落成，8日和東國小「和東書苑」共讀站揭牌，以「打造屬於自己的閱讀城堡」設計，各個角落置入多功能影音展演、教學、閱讀等空間，讓人都想來徜徉閱讀之海。

彰化縣長王惠美恭喜和東國小59歲生日快樂，表示將為彰化縣打造更好的讀書環境，和東書苑就像是一座城堡，讓孩子們盡情徜徉在書籍裡，而且很適合社區民眾一起來共讀，社區團體可以借用圖書館裡的研討室，還有一間適合家長帶著孩子共讀討論的地方，期許鄉親和孩子們都能在這裡體會到閱讀的喜悅。

和東國小校長黃俊勳表示，「和東書苑」擁有挑高空間，但既有建築空間漸有不足，進行三大主軸改善，包括入口意象及藏書區裝修，讓空間再度活化利用；並規劃設置不同的角落及閱讀區域，讓學子能自在趴坐著、半躺著閱讀，也透過色彩點亮整個空間，讓閱讀變得更有趣味。

彰化縣政府表示，積極向教育部爭取「校園化改造計畫－設置學校社區共讀站」及「改善圖書館」經費，獲教育部同意補助彰化縣共53所國民中、小學，總計畫金額高達1.35億元，含中央補助款1.25元和縣府配合款，今年底預計有23校建置完成並開放使用。

(中時 )