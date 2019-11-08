外送經濟起飛，懶人經濟連動外送行業蓬勃發展，因為外送人口增加，新型社區住宅也要與知變通。近日網友就分享家中社區公告決策事項，表示社區委員會有鑑於外送員進出社區人數增加，為了方便管制，規定外送人員只能送餐至1樓，無法再幫助住戶直接送至大門口。認為雖是多數決，難道沒有違法事實？此文引起兩派網友論戰，有網友認為「外送就是懶得出門，結果還要下樓拿？」，另一派則是認同，基於「人身安全」。

原PO在PTT《HomeSale版》表示，最近社區通過2條決策，「外送員不得上樓」及「寵物不落地」。他指出，因為近來社區外送員出入人數增加，有住戶不滿被打擾，經決議通過外送員不得上樓的規定，往後叫外賣只能下樓自取。而社區寵物不落地則主張寵物飼主出入大廳時，需要抱著寵物，不能讓寵物觸碰至大廳。這2點社區新規讓他不解，認為恐有違法之嫌，還是社區多數表決結果是絕對的？

原PO在PTT《HomeSale版》表示，最近社區通過2條決策，「外送員不得上樓」及「寵物不落地」。（摘自PTT:HomeSale）

沒想到卻引來兩派不同立場網友議論，尤其是外送員的新制度。支持者表示，「叫外送就是懶才需要阿，不能上來還叫外送？」、「如果是家中有行動不便的家人，不就麻煩了？」然而，支持管制外送員的人認為，基於「住戶人身安全」，對於外送人員背景不了解的情況下，的確有安全疑慮，有管制的必要。

支持管制外送員的人認為，基於「住戶人身安全」，對於外送人員背景不了解的情況下，的確有安全疑慮，有管制的必要。（示意圖／shutterstock）

而「寵物不落地」的做法，大多數人持一致態度，認為並不是每個社區都有養寵物，總是會有在意的人，且多數社區揭有實施此制度，網友還舉「寵物推車」的例子表示此制度在施行上並無困難。

不過對「外送不送上府」的爭辯，許多人尚能理解實行管制的初衷，基於人身安全，的確有其必要，不過也補充「要留但書」。諸如住戶存在有需要送至府的特殊需求，可以有其例外，但應該要用申請方式，而若有些住戶仍執意要求餐點要送上樓的要求，也可以用「多付費給管理員」的配套措施來進行。

其中有一名家中社區同樣實施雙制度的網友表示，寵物不落地其實對於飼主也不會有太多限制，他列出親身經歷，家中養的是巨型犬，他利用美式商場賣的折疊車來運送狗通過大廳，將折疊車暫放置管理室就能輕鬆溜狗。而有叫外送的住戶則要告知管理室，大約幾點幾分有外送，包括外送公司全部登記，用放人方式管控，若外送人員上樓太久沒出來，櫃檯還會打去問餐點是否已送達。

(中時電子報)