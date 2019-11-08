高市石姓大學生去年暑期打工加入詐騙集團當車手，詐騙郭姓女子12萬元，事後僅分得贓款千元，依詐欺罪遭高雄地院判刑1年。石男認為自己涉世未深且無前科紀錄，上訴高雄高分院，但法官認為他後續還有4次提款記錄，根本非「一時失慮」，駁回石男上訴。

判決書指出，2018年8月6日，石男趁暑假加入蔡姓男子等人組成的詐騙集團，擔任領款車手。詐騙集團成員假冒高雄郭姓女子的友人、向其佯稱急需借款12萬元，郭女不疑有他，將款項匯入詐騙集團指定戶頭。接著再由石男與同夥分別至多個地點提款機提領贓款。

事後郭女向友人求證、確認款項是否匯入時才發覺受騙，向高雄市林園分局報案。警方循線查獲石男，依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

一審時石男辯稱，自己沒有前科，涉世未深、智慮尚淺，適逢大學暑期打工賺錢，一時失慮才加入詐騙集團時才18歲，最後遭高雄地院依詐欺罪判刑1年。但石男認為車手惡性較輕，實際上他分得不法利益也僅1000元，事後也與郭女和解、賠償8萬元，堅持上訴，希望法官依刑法第59條「情堪憫恕」酌減其刑，並予以宣告緩刑。

二審法官認為，石男堅稱在詐騙集團中擔任「非主謀」之角色，但提領贓款的角色是詐騙集團得以完成其整體詐騙行為，並成功取得詐騙款項，且安全躲避警、調查緝而繼續逍遙法外之不可或缺之一環。經調查，石男加入集團後，還有4次取款紀錄，另案被法院判刑1年10月，根本非其所述一時失慮，最後駁回上訴，且不宜宣告緩刑，全案可再上訴。

(中時 )