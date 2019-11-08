苑裡花海今年新增中正里、火車站後站2田區，總面積達15公頃，吸引遊客觀賞，圖為去年苑裡花海美景與互動看板。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄花海曾入選全台10大景觀花田，但去年起鎮公所以補助有限、農民意願不高等理由，停辦花海，改由鎮農會向縣府申請補助才得以續辦，外傳今年因農會總幹事解職風波，影響花海辦理，農會表示，花海業務已移交公所，鎮公所則回應，今年作業來不及，明年將編列預算擴大舉辦。

通霄鎮過去逢2期稻作休耕期間，會向中央及縣府申請補助田青種子，撒於田中，營造壯闊的花海景象兼作綠肥，無奈去年中央取消補助各地休耕與地方觀光結合的花海種子，鎮公所因經費不足決議停辦，轉由農會向縣府申請「綠色環境對地補貼」計畫辦理。

通霄鎮公所農業課表示，今年仍因補助經費不足，施撒價格較高的景觀作物種子，農民需自付費用影響配合意願，且因統計休耕田區、申請補助作業有延誤，考量太晚施撒種子，開花時就要翻土，觀賞效益不高，決議再度停辦，但鎮長陳漢志指示，明年會爭取經費擴大辦理。

隔壁的苑裡則照常舉辦花海，苑裡鎮公所農業課表示，今年除維持去年於山腳外環、苗43線、錦山公園交會處、130縣道往舊社里、社苓里一帶的花海田區，再新增中正里中正國小、火車站後站2大田區，總面積約15公頃，近期將施撒種子，賞花期從明年農曆年前到2月底；鎮長劉秋東表示，花海將配合1月舉辦的蘿蔔節宣傳，盼吸引春遊人潮，促進在地消費。

(中時 )