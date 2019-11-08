大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站8日動工。（沃旭能源提供／吳敏菁彰化傳真）

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」建造東南及西南離岸風場的陸上變電站，8日舉辦動土儀式，沃旭指出，這項工程超過70億元的統包合約，未來在陸上變電站和相關建造期間，連同下游供應商在內，預計將增加800至1000名人力投入。

大彰化風場近日因取得彰化縣政府核發建照，開始啟動陸上變電站土木建造工程，昨天動土儀式，彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣議長謝典林等，現場超過百位嘉賓共同參與見證。

去年11月沃旭能源與台灣汽電共生公司簽署離岸風場陸上變電站統包工程合約，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點。

沃旭表示，這項超過新台幣70億元的統包合約，由台灣汽電共生公司100％轉投資的子公司星能股份有限公司執行中。

沃旭指出，因應兩座陸上變電站及統包工程需求，星能公司自去年起至今已擴編超過60名員工。未來建造期間，連同下游供應商在內，預計會增加800至1000名人力投入，帶動就業潮。

沃旭表示，星能公司為執行陸域變電站統包合約，與在地公司簽署七大主要合約，此外連同土木工程、電抗器、電纜鋪設、設備安裝等項目都將由台灣供應商負責。來自彰化的彰鹿預拌混凝土股份有限公司、久連預拌混凝土有限公司都已經加入星能的下游供應商行列。

(中時 )