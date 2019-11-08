陳長慶透過現場播放的錄影談話，表達對臺越編譯團隊的誠摯謝意。（胡志明市文科大學文學系提供／李金生金門傳真）

國立金門大學人文社會學院長陳益源與越南方編譯群代表合影。（胡志明市文科大學文學系提供／李金生金門傳真）

陳益源院長致贈越方學者金門高粱酒，期盼未來有更進一步的合作。（胡志明市文科大學文學系提供／李金生金門傳真）

金門睿友文學館館長陳長慶的《陳長慶短篇小說集》越南文本，今（8）日在越南胡志明市舉辦新書發表會。這是金門文學作品集首次被翻譯成越南文，也是金門文學走向世界的重要一步。

由胡志明市國家大學所屬人文與社會科學大學文學系所主辦的「越南與東亞文化、思想之交流國際學術研討會」，11月8-9日盛大召開，有來自日本、韓國、中國大陸、臺灣等4個國家近200人與會發表96篇論文。主辦單位在會中特別安排一場《陳長慶短篇小說集》新書發表會，正式向越南讀者介紹這位來自金門的小說家與他充滿鄉土情的動人故事。

國立金門大學人文社會學院長陳益源代表編譯團隊，說明《陳長慶短篇小說集》的編譯過程與〈再見海南島，海南島再見〉、〈將軍與蓬萊米〉、〈春桃〉、〈人民公共客車〉、〈孫麻子〉、〈罔腰仔〉等6篇發生在金門不同時期的故事。

越南著名文評家、胡志明市人文與社會科學大學文學系黃如芳教授以〈來自南方的回音〉為題，評析陳長慶的作品說明一個地方的文學可以跳出地理的隔閡，透過人道主義價值得到異地讀者的共鳴。「讓人在閱讀的過程中，不僅認識金門這一個與越南一樣擁有坎坷命運的地方，也從中獲得一個充滿美感的語言藝術體驗。」

因為個人健康與家庭因素，陳長慶並未親自出席新書發表會，但他在專門錄製，現場安排播放的談話中，表達對臺越雙方編譯團隊的誠摯謝意，並表示：「這本書能在越南出版發行，可說是我從事文學創作50餘年來最大的殊榮。縱使我不懂越南文，但內心的興奮不言可喻。」他盼望透過這本書的出版，能讓越南讀者充分了解金門的歷史文化和民情風俗。

越南方主編群一致推崇陳文慶的作品，像金門高粱酒一樣愈陳愈香，讓人樂於卒讀。胡志明市人文與社會科學大學文學系主任黎光長表示，當地學界廣泛蒐集評論陳長慶作品的文章。阮黃燕博士也表示，透過陳長慶小說集的發表，讓金門與越南愈來愈近。

(中時 )