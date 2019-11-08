國民黨主席吳敦義今(8)日出席「韓國瑜競選總統公教軍警消暨退休人員後援會成立大會」時指出，無論民進黨如何糟蹋、鬥爭國民黨，「我們的志氣不會被鬥垮！」他請大家同心協力，在2018勝選打好的基礎上，2020年1月11日讓國民黨再開紅盤！讓總統參選人韓國瑜當選、國民黨立委全壘打、政黨票也請投給中國國民黨！

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會今日下午舉行力挺韓國瑜暨黨籍立委後援會成立大會，現場人潮擠爆會場，青天白日國旗全場飄揚，「韓國瑜凍蒜！國民黨全壘打！」聲浪響徹雲霄，氣氛極為熱烈。

吳敦義致詞時表示，國民黨在2018年九合一選舉中，22縣市贏得15席縣市長，隨後在22縣市議會中拿下19席議長，2018勝選已打好基礎，呼籲在場軍警消退休人員同心協力，支持中國國民黨！

出席大會的前主席吳伯雄致詞時幽默指出，感受到現場熱情氣氛，他今天不是伯公，而是「雄哥」。吳伯雄提醒大家，選戰還有最後六十多天，抹黑會越來越多，要注意韓國瑜的健康與安全，也要堅定支持韓國瑜、駁斥不實謠言，相信最後勝利一定屬於我們！

(工商 )